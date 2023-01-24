Республиканская акция» Одна страна — одна книга » знакома всем. Это когда выбирается произведение определенного автора, и все казахстанцы читают его одновременно. В 2023 году приоритет отдан произведениям Толена Абдикова.

— Наша главная цель — передать нашему подрастающему поколению книги. Особенно произведения Толена Абдикова. Он часто использовал казахские пословицы и поговорки. В основном Толен Абдиков писал много повестей, рассказов. В своих книгах он размышлял о жизни казахского села, о будущем казахского народа.

Повесть Толена Абдикова — «Гости». В произведении говорится об уважении к родителям, твердом следовании традициям и обычаям. На ее основе учащиеся средней школы №6 имени Кожабергена жырау подготовили творческий номер.

«Правая рука» — один из первых рассказов известного драматурга. Автор хотел показать, может ли в человеке сочетаться добро и зло.

КЫРМЫЗЫ БАШКЕНОВА, учитель средней школы №6 имени Кожабергена жырау:

В этой истории рассказывается о трагической судьбе молодой девушки по имени Алма в возрасте 17-18 лет, которая находится в психиатрической больнице. правая рука Алмы пытается покончить жизнь самоубийством во время ночного сна. Писатель намеревался показать здесь противоречие между 2 мирами. То есть одна рука стремится только к добру, а другая-к злу. В конце концов, врачи пришли к решению удалить руку. Ведь лекарство от этого заболевания не было

В течение года в городской библиотеке планируют организовывать различные мероприятия, посвященные произведениям Толена Абдикова.