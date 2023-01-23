С жалобами на водоснабжение и дороги обратились североказахстанцы к акиму области

Село Шалкар Айыртауского района быстро развивается. Растёт число туристов, открываются новые объекты предпринимательства. Только вот в селе до сих пор нет водоснабжения, рассказывает Ермек Жарахметов. Он на приёме граждан от лица всех жителей Шалкара.

ЕРМЕК ЖАРАХМЕТОВ, житель с.Шалкар, Айыртауский район:

— Люди ездят в Лобаново за водой. Вода на водокачке техническая, только для скота и технических нужд.

ПСД на строительство водопровода разработали, сообщает Ермек Жарахметов. Когда ждать подключения?

ПАВЕЛ ШИЛОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Проект разработан, он заявлен в рамках «Ал — Ел бесігі». Будет профинансирован. На текущий год выделены средства в размере 598 млн тенге.

Сейчас объявлен конкурс, ищут подрядчика. В апреле должны приступить к строительству водопровода.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Если договоры заключите, материалы сразу надо закупать. А как только снег растает, надо приступать к работе. Держите на контроле, надо до конца довести эту работу. Есть финансирование, есть проект, экспертиза.

С жалобой на дорогу приехала Виктория Гвоздева из села Рассвет Кызылжарского района. Местные жители просят отремонтировать подъездной путь к селу.

ВИКТОРИЯ ГВОЗДЕВА, жительница с.Рассвет, Кызылжарский район:

— У нас в посёлке вообще не проводился ремонт дорог. Дорога в плачевном состоянии. Просьба её отремонтировать.

Ремонт будет в этом году, сообщает аким области. В порядок приведут 1,5 км подъездных путей. Завершить работы планируют осенью текущего года.