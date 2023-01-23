8 замечаний, связанных с зимним содержанием дорог, выявили в СКО

С начала 2023-го года сотрудники областного филиала Национального центра качества дорожных активов 11 раз выезжали с проверками на республиканские трассы. По зимнему содержанию дорог эксперты выявили 8 замечаний, которые подрядчик уже устранил. Нарушения были связаны со снежными накатами и валами на проезжей части, местами встречался гололед. За порядком на дорогах республиканского значения следят работники филиала ТОО «Казахавтодор». В компании имеются 120 единиц техники. В основном это комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, погрузчики, тракторы с навесным снегоочистительным оборудованием.