В Петропавловске завершились учебно-методические сборы для офицеров полиции. Неделю повышали свой профессиональный уровень заместители начальников управлений и отделов полиции по кадровой политике со всей страны. Курсы организованы по поручению министра внутренних дел Марата Ахметжанова на базе Академии Национальной гвардии. В первый день слушатели прошли психотестирование на проверку своего уровня стрессоустойчивости и лидерских качеств. На занятиях изучали цифровизацию кадровых процессов, нововведения в системе подготовки специалистов в учебных заведениях МВД, педагогические основы воспитательной работы с личным составом, пути решения психологических проблем, с которыми могут столкнуться сотрудники полиции на службе. По завершению сборов 114 офицеров полиции получили сертификаты о повышении квалификации.