1 111 новых юридических лиц зарегистрированы по СКО в 2022 году. Операции с недвижимостью, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, строительство, промышленность, сельское, лесное и рыбное хозяйство — в этих отраслях чаще всего открывались новые хозяйствующие субъекты. В подавляющем большинстве это малые хозяйствующие субъекты — 99,9%. Ликвидированы 456 таких субъектов, из них с государственной формой собственности — 14, частной — 410, иностранной — 32. Наибольшее количество зарегистрированных юридических лиц приходится на город Петропавловск — 79,4%, меньшее всего их в Тайыншинском районе — 2,2%. В то же время ликвидировали в Петропавловске 75% юридических лиц, в районах самый высокий показатель в Кызылжарском районе — 5,7%.



Диана Салихова