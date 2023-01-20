Петропавловский учебный центр кройки и шитья представляет свои изделия на мировых подиумах

Это учебный центр кройки и шитья Альфии Жукеновой. Открылся он в начале прошлого года. Но перед тем, как выйти на более широкую аудиторию, петропавловский дизайнер начинала с маленького производства в 2019-м. Тогда за швейными машинами сидели трое мастериц, сейчас же в новом брендированном центре 13 сотрудников.

Клара Жангужина стояла у истоков зарождения производства. Она — многодетная мама. А теперь ещё и опытный закройщик, вышивальщица.

КЛАРА ЖАНГУЖИНА, закройщик

— На дому корпешки, постельное белье шила, навыки есть. Но здесь очень удобно, что обучают, получила сертификат и вот работаю. На начальном этапе обучения было сложно в покройке. Я работаю уже больше года, чем больше времени, тем больше навыков, уже легче.

И так кипит работа в центре каждый день. С 8 утра до 17.00 вечера. Для сотрудников — удобный график и хорошая заработная плата. Доходит она до 180 тысяч тенге, в зависимости от уровня квалификации. В учебном центре Альфии Жукеновой ставят акцент на обеспечение трудоустройством представителей уязвимых слоев населения. Сейчас в ассортименте комбинезоны, спортивные костюмы. Заказы принимают онлайн через страницу в Инстаграме. За этот небольшой период у центра немало достижений.



АЛЬФИЯ ЖУКЕНОВА, дизайнер

— С 2022 года мы начали принимать участие на показах мод. Первый наш показ был в августе 2022 года. Мы были на показе в Актау. Это было 150-летие Маншук Маметовой. После нас пригласили в Португалию. Это был международный масштабный показ. Мы поехали со своей коллекцией с командой вместе. Сейчас мы готовимся на показ моды в Милане 27 февраля, и нас пригласили на 1 марта в Париж на показ моды.

В планах — взять патент и получить сертификат на свой именной бренд. Для этого Альфия Жукенова взяла наставничество от дизайнера-стилиста. Также планируется расширить штат центра до 45 сотрудников.