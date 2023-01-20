Международный турнир памяти А.Мельникова стартовал в Петропавловске 

Молодежный клуб «Куаныш» сегодня принимает на своем поле команду «Элита» из Красноярского края. Игру начали в бодром темпе. Инициативу с первой минуты в свои руки взяли гости. «Куаныш» даёт отпор и постоянно сравнивает счёт. Интрига была до последнего. Но победу, всё же, в этой партии забрала команда «Элита». Счёт 25:23.

РОЗА АДИЛХАНОВА, игрок молодёжного волейбольного клуба «Куаныш»:

— Первую партию мы хоть и проиграли, но сейчас соберемся и будем играть. Эту партию мы сейчас ведём со счётом 13:5. Надеемся, что выиграем эту партию на 25:5. За последние три месяца мы очень хорошо тренировались. Мы вышли в фанклуб.

Игру посвятили памяти заслуженного тренера Алексея Мельникова из Жамбылского района. Всю свою жизнь он посвятил спорту. Он внес большой вклад в развитие волейбола в регионе. Многие его воспитанницы добились высоких результатов на республиканских играх. «Было сложно тогда играть против Жамбылского района», — вспоминает тренер взрослого клуба «Куаныш» Азамат Есимов.

АЗАМАТ ЕСИМОВ, старший тренер ВК «Куаныш»:

— Когда я начинал свою карьеру, я с ним познакомился. Мы тогда участвовали вместе в областных соревнованиях. Друг против друга играли. Отличный тренер был, уважаемый. И воспитанники его были очень хорошие, сильные.

В состязаниях принимают участие 4 клуба: североказахстанский «Куаныш», команда из Омска «Омички», «Элита» из Красноярского края и столичная команда «Астана». Длиться турнир будет 3 дня. По итогу победителей наградят медалями, грамотами и символом «Куаныша».