Пытался заложить земли пайщиков без их ведома: директор ТОО «Жаркын-СК» получил срок

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Североказахстанские прокуроры отменили конкурс на строительство многоэтажек в микрорайоне «Копай». Оказалось, у заказчика, то есть у городского отдела ЖКХ не было разрешительных документов, в частности — решения о предоставлении соответствующего права на землю. Конкурс почти на 3 млрд тенге отменен.

Что касается земельного вопроса, за последние 3 года в госсобственность возвращено 232 земельных участка площадью 124 тысячи га.

АИДА БАБАСОВА, старший помощник прокурора СКО:

— Устранен дефицит пастбищ на 124 тыс га. Защищены права более 11 тысяч обладателей условных земельных долей в 26 проблемных предприятиях, где общая площадь паевых земель составляет 257 тысяч га. По фактам подделок протоколов общих собраний с участием пайщиков, мошенничеств, злоупотребления полномочиями руководителями ТОО начато 22 досудебных расследования.

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Одно из громких дел касается пайщиков ТОО «Жаркын-СК» в Айыртауском районе. Речь о 4 тысячах сельчан. Предприниматель пытался заложить земли в банк и надеялся получить 600 млн тенге, но пайщики вовремя забили тревогу. Оспаривалось 14 договоров залога, которые ТОО «Жаркын-СК» заключил с «Аграрной кредитной корпорацией» без ведома пайщиков. История тянется ещё с 2017 года.

АИДА БАБАСОВА, старший помощник прокурора СКО:

— В отношении директора и бывшего директора ТОО «Жаркын СК» по факту мошенничества проводились досудебные расследования по результатам уголовные дела направлены в суд. Приговорами судов (не вступили в законную силу) они осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Идёт расследование и в деле группы предприятий холдинга «Алиби». Там пайщики написали коллективные заявления. Но руководство холдинга тогда уже получило в банках заём на 4 млрд 700 млн тенге под залог земельных участков сельчан.

АИДА БАБАСОВА, старший помощник прокурора СКО:

— Проводится аудиторская проверка для установления суммы ущерба и конечного бенефициара денежных средств. В целях защиты прав более 21000 тысяч обладателей условных земельных долей проводится претензионно-исковая работа по отмене договоров займа и залога, создавших условия для потери пайщиками своих условных долей.

В прошлом году прокуроры области провели 132 проверки и около 300 анализов. Выявили 900 нарушений. В основном в сфере госзакупок, строительства, здравоохранения, сельского хозяйства, антимонопольного и пенсионного законодательства.