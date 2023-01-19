Итоги работы 2022 года в сфере атомного и энергетического контроля

В территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля подвели итоги работы за 2022-й год. За прошедшие 12 месяцев сотрудники ведомства провели 8 внеплановых проверок, выдали 4 предписания и возбудили 3 административных дела. Одно из них — в отношении АО «СевКазЭнерго». Компания своевременно не сообщила о нарушениях, в результате чего — штраф в 612 тысяч тенге. К административной ответственности привлекли и ТОО «Мелиоратор». Там без разрешения занимались ремонтом электрических сетей на охраняемой зоне. Профильный департамент взыскал с товарищества 153 тысячи тенге.

НИКОЛАЙ БОРЗИЛОВ, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК по СКО:

— На сегодня все штрафы взысканы полностью. Также департаментом за 2022 год было проведено 3 профконтроля с посещением, выдали 3 предписания. 2 из них исполнено полностью, а одно — ещё не подошёл срок. Также провели 11 профконтролей с посещением в области объектов атомной энергитики на предмет соответствия заявителем требований радиационной безопасности. Замечаний не выявили».