АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— 19 января отмечается один из великих праздников русской православной церкви — Крещение Господне. В СКО подготовили 27 мест для забора крещенской воды и омовения.

На городском пляже Петропавловска уже пробили 5 крещенских иорданей, ведутся работы по оборудованию 3 купелей. Устанавливают деревянные лестницы, поручни, ступени. Толщина льда в этом году здесь 35-40 см. По правилам безопасности на лёд запустят не более 20 человек одновременно. Согреться и переодеться можно будет вот в таким палатках. За безопасностью на местах омовения будут следить медики, полицейские и спасатели.

МАРАТ МУРАТОВ,начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО

— Хотелось бы сказать населению, чтобы соблюдали меры безопасности при купании. Нужно взять с собой теплые вещи, сухое полотенце, удобную обувь.1.16Сегодня вечером будет выставлена техника ДЧС совместно с полицией, которая обеспечит безопасность в ночное время, чтобы люди не заходили.

Чтобы священный праздник прошёл без происшествий и без вреда для здоровья, врачи настоятельно рекомендуют за несколько дней закалить своё тело, а ещё ни в коем случае не находиться в воде более одной минуты. Медицинскую помощь в любой момент будет готова оказать дежурная бригада скорой помощи, но, жителям стоит учесть индивидуальные особенности организма и состояние здоровья.

МУРШИДА ОБОЗНОВА, медсестра-спасатель водно-спасательной службы ДЧС СКО

— Перед погружением вышли, тело прогрели, затем погружаемся плавно в купель. Противопоказано, если есть заболевания сердечно-сосудистой системы, если есть заболевания печени, заболевания лёгких. Если человек в течение месяца переболел пневмонией, ОРВИ, то желательно воздержаться.

А ещё всем пришедшим на место омовения нужно воздержаться от распития алкоголя. Иначе — штраф. Позаботились и об организации движения. Заторов быть не должно.

ГРИГОРИЙ ТЫШ, заместитель начальника УМПС ДП СКО

— Проезд будет обеспечен до речпорта по улице Жабаева и по объездной на речпорт. На городской пляж будет обеспечено движение по улице Потанина и заезд на горпляж. Для грузового транспорта в этот день движение будет организовано, чтобы не было заторов. При въезде из города Мамлютки обеспечено будет движение по объездной дороге через 20 микрорайон и так далее. При въезде из поселка Бесколь для грузовиков обеспечат движение через Рабочий поселок и по объездной.

В день Крещения ожидается от 4 до 10 градусов мороза. Окунуться можно будет с 7 утра до полуночи. В прошлом году омовение совершили более 5 тысяч человек. Несчастных случаев зарегистрировано не было. Всего по области за безопасностью на местах омовений следят порядка 300 человек спасателей, полицейских, медиков и 119 единиц техники. Спасатели напоминают, осуществлять омовение нужно только в оборудованных местах.