В Казахстане запретили экспортировать лук

В Казахстане на три месяца запретят экспортировать лук. Такое решение члены межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях приняли для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из страны и стабилизировать на него цены. Согласно данным Бюро национальной статистики, в прошлом году урожай лука составил свыше 1 млн тонн. Ежегодно казахстанцы потребляют в 3 раза меньше — 315 тысяч тонн. Что касается запасов, то сегодня они в стране составляют более 152 тысяч тонн. Оптовые цены на него держатся на уровне 150-170 тенге за килограмм, а в соседних России и Узбекистане его можно приобрести за 240 тенге.