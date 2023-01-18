Специалисты каких сфер могут пройти стажировку по программе «Болашак»?

Здравоохранение, культура, спорт, туризм, агропромышленный комплекс, образование и средства массовой информации. В 2023 году для специалистов этих сфер выделили 110 стипендий на прохождение стажировки за рубежом. Об этом говорится на официальном сайте программы. Кроме того, обновился список приоритетных специальностей для прохождения стажировки. Он состоит из 162 пунктов. В перечень включили такие специальности, как «Облачные сервисы», «Космические системы и инженерия», «Гидрогеология», «Перцизионная медицина» и «Тестология».