Пожар площадью 30 кв.м произошёл в ТРЦ «Семейный»

Пожар произошёл в ТРЦ «Семейный» по адресу улица Муканова, 53. Звонок на пульт спасателей поступил в 10:44. Через три минуты пожарные были на месте.

АДИЛЬ СПАЕН, начальник отдела ДЧС СКО:

— По повышенному номеру вызова были направлены силы и средства городских подразделений, в котором было 13 единиц техники и 41 человек личного состава. В 11:28 возгорание было локализовано.

Через полчаса пожар полностью потушили. В здании на момент возгорания было 250 человек. Всех эвакуировали. Жертв и пострадавших нет. В ДЧС сообщают, что возгорание произошло на 1 этаже здания.

АДИЛЬ СПАЕН, начальник отдела ДЧС СКО:

— Это бутик на 1 этаже вещевой. Остальные помещения и бутики не пострадали. Общее закопчение и задымление по всем помещениям этажа.

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причину возгорания и ущерб устанавливают.