Какие профессии востребованы в Казахстане?

Наибольшая потребность в кадрах зафиксирована в сельском хозяйстве. На электронной бирже труда были размещены свыше 13 тысяч вакансий в этой сфере. В декабре прошлого года высоким спросом пользовались агенты по недвижимости, социальные работники, охранники, санитары, повара, воспитатели и их помощники, передаёт пресс-служба министерства труда и соцзащиты. Среди соискателей в поиске были в основном водители автомобилей, продавцы, бухгалтеры и юристы. В заметном избытке оказались вахтеры, HR бизнес-партнеры и учителя физкультуры. Всего в декабре на электронной бирже труда разместили 106 тысяч вакансий и 36 тысяч резюме. Почти треть из них принадлежала молодежи от 16 до 28 лет.