«Важно вернуть земли сельхозформирований, расположенных вблизи населённых пунктов», — А.Смаилов

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова обсудили меры по обеспечению казахстанцев пастбищными угодьями. Премьер-министр отметил, что полноценное развитие животноводства невозможно без обеспечения пастбищными угодьями. Это очень важный вопрос, имеющий непосредственное отношение к продовольственной безопасности страны. В связи с этим специальная комиссия по отзыву незаконно предоставленных, пустующих земель действует с апреля прошлого года. В результате в прошлом году в пользу государства было отозвано 5,2 млн га земли. Из них 4,8 млн га — пастбищные угодья. Особый импульс этому придал указ главы государства, позволяющий проводить проверки в отношении субъектов микро-и малого бизнеса в агропромышленной сфере. Премьер подчеркнул, что акимам регионов необходимо держать на особом контроле пастбищный вопрос, в том числе распределение возвращенных земель. В этом году планируется вернуть еще 5 млн га.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

При этом важно вернуть земли сельхозформирований, расположенных вблизи населенных пунктов. Их необходимо передать в общественное пользование или в кооперативы личного подсобного хозяйства. Действующее законодательство допускает это. Вопрос водоснабжения отдаленных земель необходимо решать с использованием возможностей местных бюджетов. В районах с ограниченным земельным фондом акиматам необходимо объединить частные хозяйства в кооперативы.