Проблемы сферы здравоохранения обсудили в областном акимате

Эпидемиологическую ситуацию в северном регионе и нехватку кадров в сфере здравоохранения обсудили на аппаратном совещании в областном акимате. С начала эпидсезона в Северо-Казахстанской области в стационары региона с ОРВИ попали около 800 человек. Большой всплеск заболеваемости фиксируют среди детей. Специалисты объясняют это тем, что в период коронавирусной инфекции из-за ряда ограничений у подрастающего поколения не был сформирован на должном уровне иммунитет. И сейчас после выхода в школьные и дошкольные организации дети больше подвержены заболеваемости.

— На стационарном лечении с гриппом находится с обычным штаммом 10 пациентов пролечено, со свиным гриппом 6 человек. По СКО от гриппа привито 75353 жителя, из них 75 тысяч относят к группам риска, которые проходят плановую вакцинацию. По рекомендации ВОЗ необходимо охватить вакцинацией не менее 10% от населения.

Рассказали и о распространении коронавирусной инфекции. За последнюю неделю специалисты регистрировали единичные случаи. Продолжают получать лечение 12 пациентов, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии. Также специалисты отметили, что за последнее время в области увеличилось количество случаев заболевания туберкулезом. Глава региона поручил акимам районов и города принять меры по недопущению роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также обеспечить своевременную диагностику туберкулеза среди населения области.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Санитарно-эпидемиологическая ситуация в области стабильная. Тем не менее есть рост некоторых инфекционных заболеваний. Почему идет этот рост?

АСЕТ ЖУМАТАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СКО:

— В начале этого эпидемиологического сезона мы начали кампанию по вакцинации. Думаю, что при своевременном получении прививки было бы снижение заболеваемости. Но, зачастую люди сами отказываются от получения той или иной вакцины. Это и приводит к повышению заболеваемости.

Второй вопрос на повестке дня — это нехватка специалистов в сфере здравоохранения. По итогам 2022 года дефицит кадров в области составил 208 врачей и 209 человек среднего персонала. Увеличение подъемных, предоставление жилья и ряд других проводимых мероприятий по привлечению молодых специалистов в регион не приносят должного результата, отмечает руководитель управления здравоохранения. Больше всего наши больницы нуждаются в психиатрах, гинекологах, хирургах, кардиологах и анестезиологах.

КУМАР КУСЕМИСОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СКО:

— По итогам 2022 года в область прибыло 280 врачей. Из них в город — 185 специалистов, в село — 95. В том числе молодых специалистов -132. За 2022 год убыло 218 специалистов. Из них по городу — 140, село -78, молодых специалистов — 41. Отток специалистов связан с рядом факторов: миграция специалистов за пределы региона, достижение пенсионного возраста и переход специалистов в частный сектор. Процент практикующих медицинских работников пенсионного возраста составляет 11%.

Создание комфортных условий проживания и работы — это основные критерии для привлечения молодых специалистов не только в город, но и сельскую местность, отметил Айдарбек Сапаров. Эту работу необходимо усилить, выезжать нужно не только в другие регионы страны, но и пробовать привлекать работников из близлежащих регионов Российской Федерации. Необходимо разработать конкретный план действий по привлечению специалистов. Руководству управления здравоохранения необходимо усилить работу в данном направлении.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

— Целый план мероприятий вы должны разработать, сколько врачей нам надо. В этом году сколько закроем кадров и какие условия мы должны создать. Какое финансирование дополнительно надо выделить? Давайте выделим. Раз и навсегда решим этот вопрос. Может подъемные поднять, тогда и на сессию маслихата вынесем данный вопрос.

Во время своего объезда по всем районом области глава региона столкнулся с картиной, что в некоторых районах стоит современное оборудование, хотя специалистов, которые бы на нем работали, нет, либо же наоборот, специалисты есть, но нет оборудования. Такого допускать нельзя, необходимо грамотно распределять как кадры, так и финансы. В течение 10 дней Айдарбек Сапаров поручил отработать рассмотренные вопросы и дать ответы, как решать проблемы.