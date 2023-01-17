Образование в долг

В Казахстане со следующего года хотят ввести льготное кредитование для студентов. В планах у министерства науки и высшего образования предоставление долгосрочных льготных кредитов на оплату за обучение казахстанцам под 2-3%. Рассчитывать на образовательный кредит смогут абитуриенты, которые не стали обладателями гранта. При установлении сроков погашения займа учтут отдельные категории заемщиков (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей). Реализовывать льготное кредитование планируют через банки второго уровня с привлечением финансового агента. Кроме того, абитуриенты с лучшими академическими, научными результатами, а также имеющие достижения республиканского и международного уровня смогут получить полный грант — «Дарын». Это позволит студентам обучаться в глобальных образовательных программах, двудипломных программах, в филиалах ведущих зарубежных вузов страны. Планируют и другие виды образовательных грантов, которые будут присуждаться абитуриентам в зависимости от балла ЕНТ и других показателей.