Где искать работу в Петропавловске? 

Выгодно и работодателю, и трудоустроенному. В стране действует несколько госпрограмм, которые помогут найти работу, несмотря на трудовой стаж и возраст. Популярностью пользуется «Молодёжная практика». Окончив вуз или колледж, достаточно обратиться в центр занятости. Там предложат имеющиеся вакансии. А главное зарплату начинающему специалисту будет платить государство, что выгодно работодателю. На «Молодёжную практику» принимают до 29 лет, а после получения диплома должно пройти не более 3 лет. Также для тех, у кого пока в трудовой книжке записей нет, работает программа «Первое рабочее место».

АЙГЕРИМ АСЫЛТАЕВА, специалист центра занятости населения г.Петропавловска:

— Право на участие имеет молодёжь не старше 29 лет, в том числе без опыта работы. Размер оплаты труда 30 МРП. Продолжительность участия не более 18 месяцев.

425 человек приняли участие в общественных работах. Они участвовали в уборке улиц и благоустройстве города. Большинство направили помогать организациям города.

ГУЛЬМИРА ИСМАИЛОВА, руководитель отдела центра занятости населения г.Петропавловска:

— Из них 49 человек с 1, 2, 3 группой инвалидности. Также приняли участие студенты и старшеклассники на период летних каникул — 65 человек. Получатели АСП были задействованы и безработные. Зарплата составляла 30 МРП, это 91 890 тенге.

Работодатель здесь не несёт никаких финансовых потерь на зарплаты. Субсидируют их и по программе «Социальные рабочие места».

АЙГЕРИМ АСЫЛТАЕВА, специалист центра занятости населения г.Петропавловска:

— Создаются работодателем для трудоустройства безработных с субсидированием размера зарплаты 35%, но не более 20 МРП. Продолжительность участия не более 12 месяцев.

А для тех, кто дома сидеть не привык даже на заслуженном отдыхе, запустили программу «Серебряный возраст». С этого года участвовать в ней могут лица старше 50 лет.

ГУЛЬМИРА ИСМАИЛОВА, руководитель отдела центра занятости населения г.Петропавловска:

— В 2022 году на социальные рабочие места у нас были направлены 78 человек. В «Молодёжной практике» приняли участие более 200 человек. На «Первое рабочее место» было направлено 10 человек. 86 человек были направлены на профобучение по специальностям швеи, повара, кондитеры, электромонтёры и продавцы.

20 из них трудоустроились на постоянное рабочее место, ещё 10 открыли своё дело. Задать вопросы по трудоустройству можно в центре занятости по адресу: ул. Театральная, 47 либо по телефону 39-09-66.