Рост заболеваемости туберкулезом в СКО отмечают врачи

Эпидситуация по туберкулезу в области стабильная, говорят специалисты областного центра фтизиопульмонологии. Несмотря на рост заболеваемости почти в 16%. Этот показатель в 2022 году составил 39,1 на 100 тысяч населения. В 2021-м — 33,8.

АЛЬБИНА ТУРЛЕНОВА, областной координатор МиО областного центра фтизиопульмонологии:

— Зарегистрировано 210 новых случаев заболевания, против 183 в 2021 году. Также зарегистрирована заболеваемость среди детей и подростков от 0 до 18 лет — 10 случаев. Показатель смертности составил 2,6 на 100 тысяч человек, против 3,0 в 2021 году.

С каждым годом в центре внедряют новые технологии. Например, аппарат «GeneXpert». Он позволяет определить наличие туберкулезной палочки в мокроте человека, а также его устойчивость к препаратам всего за 2 часа. Раньше на этот анализ требовалось 2 недели.

АЛЬБИНА ТУРЛЕНОВА, областной координатор МиО областного центра фтизиопульмонологии:

— С 2019 года у нас внедрен аппарат «GeneXpert» в 4-х районах: Тайыншинском, Есильском, Шал акына и Жамбылском. В 2023 году в нашем центре открыты торакальные и пульмонологические койки. В дальнейшем планируем их развивать.

Туберкулез — одно из опасных инфекционных заболеваний. Поэтому важна своевременная его диагностика и правильное лечение. Оснащение центра современной техникой является одним из важных инструментов в улучшении эпидемиологической ситуации, считают врачи.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— В областном центре фтизиопульмонологии на данный момент на диспансерном учёте состоят 296 человек. В стационаре получают лечение 60 пациентов. Более 200 — на амбулаторном уровне.