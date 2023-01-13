240 лет со дня рождения Айганым — бабушки Шокана Уалиханова

Мудрая, образованная, волевая, с чистой красотой — всё это о бабушке Ш. Уалиханова — Айганым. В этом году со дня её рождения исполняется 240 лет. В историю она вошла и как политик. После смерти своего мужа Уали хана она взяла на себя управление родовым поместьем Сырымбет. Об истории этого места рассказывает Сабина Амирова. Она на протяжении 5 лет проводит экскурсии по музею — усадьбе Айганым в Айыртауском районе.

САБИНА АМИРОВА, заведующая отделом по связям с общественностью Центра по охране и использованию историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации по СКО:

— Когда туда приезжаешь, атмосфера ХIX века позволяет переселиться в прошлое. Даже по предметам. Прикасаясь, можно ощутить прошлое. При входе небольшая прихожая. Потом её личная команата. Также гостевая комната, где Айганым принимала почётных гостей.

Эту усадьбу для Айганым построил её муж Уали. Это было главным условием для замужества юной девушки.

САБИНА АМИРОВА, заведующая отделом по связям с общественностью Центра по охране и использованию историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации по СКО:

— В 16 лет её выдали замуж за Уали. По источникам, Уали приехал к отцу Айганым на переговоры, они обсуждали какие-то вопросы. И, когда он выходил из дома, увидел молодую, очаровательную, красивую девушку. И он влюбился. Тогда на тот момент Уали было 60 лет, а Айганым 16 лет. ///02:17 — Он вернулся, попросил руки. Отец согласился. Но у Айганым было условие: она пойдет за него замуж, если он построит ей резиденцию, отдельную от его трех жен.

По воспоминаниям Шокана, его бабушка всегда отличалась особым взглядом на мир. Она была умна и образованна. Владела арабским, чагатайским, персидским, русским и французским языками, читала произведения восточных мыслителей. Она прекрасно понимала значение и важность знаний.

САБИНА АМИРОВА, заведующая отделом по связям с общественностью Центра по охране и использованию историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации по СКО:

— Айганым нужно отдать должное, что когда она стала править после смерти Уали, в первую очередь, она занялась образованием детей. Она дала им возможность заниматься. Она создала небольшую школу. Ей надо отдать должное и в том, что казахи были кочевниками. А она решила остаться в Сырымбете. И, чтобы там остаться, она написала письмо Александру I. Ей дали 5 тысяч рублей, на тот момент это были большие деньги, на строительство усадьбы.

Туда входил жилой дом, медресе, школа и жильё для прислуги, хотя в то время это было не принято. Айганым развивала земледелие. В историю она вошла, как одна из самых мудрых и великих женщин казахского народа.