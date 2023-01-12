Почти 31 трлн тенге — показатель оптовой торговли в Казахстане за 2022 год

За январь-ноябрь 2022 года объем оптовой торговли в стране достиг 30,6 трлн тенге. Это почти на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Удельный вес оптовой торговли составил 69,1% от общего объема внутренней торговли. Традиционно в структуре оптовой торговли преобладают непродовольственные товары и товары производственно-технического назначения: 24,4 трлн тенге за 11 месяцев 2022 года. Из общего объема на долю частных и иностранных компаний пришлось 99,7% или 30,5 трлн тенге за январь-ноябрь прошлого года. На госпредприятия пришелся лишь 91 млрд тенге.