Kozybayev University получил больше образовательных грантов в этом году





ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— В Kozybayev University на данный момент обучаются порядка 6 тысяч студентов. 60% из них — на гранте. В этом году альма-матер порадует абитуриентов ещё большим количеством образовательных грантов.

ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приёму Kozybayev University:

— В этом году нам дали больше грантов, чем в прошлом. В том году у нас было 1000 грантов. Мы их освоили. В этом году нам дают 1200 грантов. Туда входят и международные программы совместно с университетом Аризоны, и казахстанские направления. Хотелось бы сказать, что это тоже квотируемые гранты, которые даются на все специальности, которые есть у нас в университете.

Университет намерен запросить ещё 800 дополнительных грантов и обучить 2000 выпускников на бесплатной основе. Такую возможность получат студенты журналистики, юриспруденции, специальности дизайна и другие. Заявление в профильное министерство уже подано. Когда вынесут решение, пока неизвестно. Кроме того, дополнительные гранты уже получили магистранты этой зимой.

ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приёму Kozybayev University:

— По программам магистратуры и докторантуры гранты даются 2 раза в год. Они сдают комплексное тестирование 2 раза. У них возможность получить грант как летом, так и зимой. Сейчас, в зимний период, к нам поступило 20 магистрантов. Очень приятно, что такой большой грант нам дали. По программам профильная магистратура и научно-педагогическая магистратура. И ещё 7 грантов получила PHD-магистратура по 6 направлениям.

Помимо этого в альма-матер планируют открыть и новые специальности. Какие именно, станет известно позже. Всего на данный момент в университете работают по 164-м образовательным программам.