Аким города обсудил проблемные вопросы с представителями строительных компаний

Очередная встреча актива регионального совета Палаты предпринимателей прошла с участием акима города Руслана Анбаева. По словам бизнесменов, немало проблем местным строительным компаниям, возводящим бюджетные дома по госзаказу, доставили иногородние товарищества. Речь идёт о тех, кто выиграл госзаказ на подведение инженерных коммуникаций к этим объектам. Подрядчики затягивают с выполнением работ, из-за этого тормозится процесс заселения очередников. По информации Руслана Анбаева, в Петропавловске подведением коммуникаций к бюджетным домам занимаются три компании и все они показали себя недобросовестно. Такие проблемы возникли практически на всех строительных площадках, которые расположены по улицам Горького, Порфирьева-Парковой, Уалиханова и в микрорайоне «Береке».

Все они зашли на корректировку. Понятно, что мы после корректировки скорее всего будем идти на расторжение договоров и переобъявлять конкурсы на оставшиеся виды работ. Мы, конечно, против того, чтобы коммуникации шли отдельно от строительства дома, они должны идти в одном проекте. Думаю, что в дальнейшем мы избежим повторения таких ситуаций.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска