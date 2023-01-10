Два большегруза застряли в снежных заносах в СКО

Из-за прошедшего бурана в Айыртауском районе два водителя большегрузов оказались в снежном плену. 8 января автомобиль марки «МАЗ», перевозивший бульдозер, застрял на снежном перемёте на участке автодороги местного значения между селами Елецким и Айыртауским. Водитель позвонил на пульт «102». Прибывшие на помощь сотрудники обратились в местное товарищество. Его руководитель предоставил трактор «К-700». Днём раньше между сёлами Лобаново и Имантау в снегу застряла фура, которая направлялась в район им. Г.Мусрепова. Полицейские помогли водителю выбраться из ловушки.