382 нарушения правил охоты выявили полицейские СКО за 2022 год

С 1 января охота на копытных животных, пернатую дичь и речного бобра запрещена, напоминают стражи порядка. До 15 февраля можно добывать ондатру, корсака, лисицу, ласку, горностая и зайца. Изъятие природных ресурсов допускается только при наличии соответствующего разрешения. Так за прошлый год выявили 382 нарушения требований пользования животным миром и правил охоты, 331 нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных. Также пресечено 19 фактов незаконной охоты, 7 случаев незаконной добычи ценного рачка Artemia salina. Также полицейские напоминают, что запрещено охотиться и выходить на рыбную ловлю в состоянии опьянения. Охотничье оружие необходимо перевозить и переносить исключительно в разряженном, разобранном и расчехлённом виде.