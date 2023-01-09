Операторы сотовых связей заблокировали 5,5 млн звонков с «подменных» номеров 

24 лидера и 114 членов организованных преступных группировок были задержаны в Казахстане в прошлом году. Об этом Президенту страны доложил министр внутренних дел, сообщает Ак Орда. Ведомством ликвидировано 6 ОПГ и пресечена работа 165 сайтов с признаками мошенничества. Компании сотовых связей заблокировали 5,5 млн звонков с «подменных» номеров. Кроме того, выявлено 2780 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 15 тонн наркотиков и ликвидировано 70 нарколабораторий, заблокировано почти 2 тысячи наркосайтов. По итогам встречи Президент отметил, что приоритетом должны стать профилактика и оперативное реагирование к любому проявлению бытового насилия, интернет-мошенничества и преступлений в сельской местности.