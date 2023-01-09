105 наездов на пешеходов произошло в СКО за прошлый год

В прошлом году в области зарегистрировано 382 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Из них 105 случаев связаны с наездами на пешеходов. В этих ДТП погибли 9 человек, 109 получили ранения. При этом почти в 42 случаях ответственность лежит на пешеходах, перебегавших дорогу в неустановленном месте. Более половины таких происшествий — 25 фактов имели место в областном центре, где наиболее интенсивно дорожное движение, отмечают в управлении местной полицейской службы. Горожане нередко нарушают правила дорожного движения, рискуют жизнью, пытаясь сэкономить минуты. С начала года к ответственности за нарушения требований ПДД привлекли почти 6900 человек из категории пешеходов и иных участников движения. К ним также относятся велосипедисты, владельцы электросамокатов и других приспособлений, не относящихся к транспортным средствам. Вместе с тем стражи правопорядка напоминают, что пешеходам нельзя терять бдительность и при переходе улицы в установленных местах. Это особенно актуально зимой, когда торможение автомобилей может быть затруднено. Полицейские обращаются ко всем участникам движения с убедительной просьбой неукоснительно следовать требованиям правил дорожного движения.