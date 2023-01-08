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Важное за неделю
Акимат СКО
Экономика и финансы
Промышленность
Сельское хозяйство
ЖКХ
Образование
Здравоохранение
Дети/молодежь
Культура
Спорт
Правоохранительные органы
ЧС
Экология
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Главные темы с Дарьей Пышмынцевой
Главные темы с Дарьей Пышмынцевой 08.01.2023
8 Января 2023, 21:00
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