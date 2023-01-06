Зарплата воспитателей и учителей выросла на 25% с 1 января 2023 года





С 1 января 2023 года зарплата воспитателей детских садов, учителей школ, преподавателей колледжей, методистов и педагогов дополнительного образования увеличилась еще на 25%. Напомню, заработная плата педагогов ежегодно повышается на 25% с января 2020 года. К настоящему времени она выросла в 2 раза. Также предусмотрена доплата учителям физкультуры за проведение дополнительных спортивных секций во внеурочное время. Установлена доплата в размере 150% от должностного оклада и педагогам, которые были привлечены в регионы с нехваткой кадров. Установленные доплаты также увеличиваются.





ГАНИ БЕЙСЕМБАЕВ, министр просвещения РК:

— Это доплаты за квалификационную категорию, за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство, за работу в условиях обновленного содержания и наставничество. Повышение заработной платы педагогов дает свои результаты. В профессию стали приходить лучшие выпускники вузов и обладатели знака «Алтын белгі». Это в дальнейшем лучшим образом отразится на обучении детей.

Айгерим Хамзина