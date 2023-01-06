Георгию Яковлевичу 84 года. Полжизни он проработал на заводе Кирова, имеет много наград. Супруги не стало много лет назад, детей нет. Уже как полгода он обрел свою вторую семью в доме для пожилых людей «Надежда». Сегодня пенсионеры вновь собрались в теплом кругу.

ГЕОРГИЙ СУРДУ,житель пансионата для пожилых людей «Надежда»

— Здесь мне нравится. Хорошо кормят, уход хороший.0.58Я до конца жизни хочу здесь жить.

82-летняя Майра Нигматуловна сегодня в приподнятом настроении. Рядом её подруга, с которой здесь же и познакомилась. Мужа не стало, единственная внучка живёт за рубежом. У пенсионерки тоже есть своя история, но бодрости духа бабушка не теряет.

МАЙРА ЯФАРОВА, жительница пансионата для пожилых людей «Надежда»

— Вырастила двух детей, но в старости осталась одна. Дети опередили, ушли в иной мир. 1.19Я пришла сюда по собственному желанию. С 2022 года я здесь нахожусь, общаемся, нашла подругу, ничего, нормально.

Сегодня для пенсионеров — праздник. В гости пришли воспитанники детской деревни семейного типа. У каждого ребёнка — своя история жизни и уже непростая. Но в этот день, как и всегда, их главный девиз — творить добро от сердца к сердцу.

Для пенсионеров ребята подготовили стихи, танцы, песни.

Дом для пожилых людей «Надежда» открылся в 2021 году. Сейчас здесь в заботе и уюте живут более 50 пенсионеров, которые остались одни или же их родные не имеют возможности обеспечить им должный уход. Здесь следят за их здоровьем, обеспечивают досугом.

СВЕТЛАНА ЛЫСЕНКО, помощник директора пансионата для пожилых людей «Надежда»

— Они в шашки, шахматы любят играть, кто-то книжки любит читать. Они здесь одной семьей живут, мы накрываем столы, праздники устраиваем. Для них любой праздник — счастье.

После выступлений ребята подарили бабушкам и дедушкам подарки, сделанные своими руками и новогодние кульки.

— Я подарила подушку с символом 2023 года , которую мы делали своими руками.

— Я хотел бы пожелать им счастья, здоровья и очень долго жить.

— Я долго готовилась к тому, чтобы сюда приехать. Я очень бы хотела, чтобы эти люди почувствовали себя намного счастливее с нашим приездом

Радость и спокойствие читается в глазах пенсионеров. Тёплыми словами и объятиями они поделились с ребятами из детской деревни. Такой вот взаимообмен теплотой и любовью.