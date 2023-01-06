



7 января православные всего мира отметят Рождество Христово. Для верующих это один из самых важных и любимых праздников. В праздничный день они приходят в храмы и приходы на ночную литургию семьями, чтобы очистить душу и отметить рождение Спасителя. 6-е января для верующих тоже особенный день. Его называют Рождественский Сочельник. Принято считать, что именно в этот день начинается праздник света и добра. Священнослужители встречают прихожан в торжественном убранстве. Верующие ставят свечи, читают молитвы, просят всевышнего о самом сокровенном. В Сочельник и Рождество обращения к Богу имеют особую силу.

Дарья Пышмынцева