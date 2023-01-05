Щётку с «сюрпризом» доставили осужденному его родственники

Щётку с «сюрпризом» доставили осуждённому учреждения №48 его родственники. Шла такая необычная посылка из Туркестанской области. У сотрудников мужской колонии с виду обычная обувная щётка вызвала подозрения. Позже выяснилось, что в ней вырезали прямоугольное отверстие и спрятали там сотовый телефон «Nokia» с сим — картами, зарядным устройством и USB кабелем. Запрещенные предметы сотрудники учреждения №48 изъяли, в отношении гражданина, который отправил посылку, составили материал. Делом займутся органы Туркестанской области. Согласно статье 481КоАП РК такое действие влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП с конфискацией предмета. С осужденным проведут профилактическую беседу.

