28 ДТП по вине пьяных водителей произошло в СКО в 2022-м году

В прошлом году на дорогах области по вине нетрезвых водителей произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 30 получили ранения. Борьба с нетрезвыми автомобилистами — одно из приоритетных направлений в работе полицейских. В 2022-м они выявили почти 1180 фактов управления авто в состоянии опьянения. Сколько таких поездок могло закончиться трагедией, можно только предполагать.
— Откуда, куда едете? — Из Петропавловска в Астану. — В Астану? Что перевозите? — Снегоход. Снегоход? Показать можете?
Проверки документов, визуальный осмотр. При подозрении на опьянение — медосвидетельствование. Факты нетрезвого управления выявляются во время рейдов и оперативно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление дорожной безопасности.
Азамат Жамуков — старший инспектор по особо важным поручениям управления МПС ДП СКО
- Уважаемые участники дорожного движения! Необходимо неукоснительно соблюдать ПДД. Соблюдать скоростной режим, правила маневрирования, не выезжать на полосу встречного движения, а также быть предельно внимательными при управлении т/с. За истекшие выходные выявлено 360 нарушений ПДД и 6 нетрезвых водителей. Напоминаем, что за управление т/с в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления т/с на 7 лет и административный арест сроком на 15 суток.Работу по выявлению фактов управления авто в нетрезвом виде стражи порядка будут проводить и в дальнейшем.