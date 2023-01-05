28 ДТП по вине пьяных водителей произошло в СКО в 2022-м году

В прошлом году на дорогах области по вине нетрезвых водителей произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 30 получили ранения. Борьба с нетрезвыми автомобилистами — одно из приоритетных направлений в работе полицейских. В 2022-м они выявили почти 1180 фактов управления авто в состоянии опьянения. Сколько таких поездок могло закончиться трагедией, можно только предполагать.

— Откуда, куда едете? — Из Петропавловска в Астану. — В Астану? Что перевозите? — Снегоход. Снегоход? Показать можете?

Проверки документов, визуальный осмотр. При подозрении на опьянение — медосвидетельствование. Факты нетрезвого управления выявляются во время рейдов и оперативно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление дорожной безопасности.

Азамат Жамуков — старший инспектор по особо важным поручениям управления МПС ДП СКО