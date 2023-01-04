Курсирование поезда «Алматы-Петропавловск» временно изменилось

Поезд «Алматы-Петропавловск» временно станет короче и будет курсировать через день. Из состава поезда №105\106 «Алматы-2 — Петропавловск» на период ремонта исключат 4 вагона класса «Турист». Об этом сообщили в АО «Пассажирские перевозки». Что касается движения, то со 2 по 30 января отправление из южной столицы будет осуществляться по чётным числам, с 1 по 5 февраля — по нечётным. Из Петропавловска поезд отправляться будет по нечётным числам — с 3 по 31 января, а по чётным — со 2 по 6 февраля. Также с 6 февраля по 6 марта периодичность курсирования поезда временно изменится.