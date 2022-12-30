Ребята из детской деревни семейного типа рассказали о своих новогодних традициях

В детской деревне семейного типа есть свои традиции празднования Нового года. До того, как лист календаря перелистнется, ребята вместе с воспитателями занимаются украшением своих домов, пишут письма Деду Морозу. Вика Леонтьева, которая подготовила для нас стихотворение, живет здесь уже год вместе со своим братом Олегом.

ОЛЕГ ЛЕОНТЬЕВ, воспитанник детской деревни семейного типа

— Мы готовимся к Новому году. Нам подарили телевизор новый, подарки, ёлку, мы сами красили всё.

Кто-то из ребят впервые встречает праздник с новыми людьми в своей жизни, кто-то уже не первый раз слышит бой курантов в детской деревне. У каждого здесь есть свои желания и надежды.

МАРГАРИТА ГРЯЗНИКОВА, воспитанница детской деревни семейного типа

— Всё старое и лишнее мы убрали, чтобы все старое ушло со старым годом, а Новый год встретили с новым и хорошим.

А Вика Дараган подготовила к Новому году много поделок, рисунков. Она творческая личность. А ещё у неё есть песня собственного сочинения, посвященная одному из самых дорогих для неё людей.

В 5 доме развернулась активная деятельность по изготовлению новогодних украшений. Для Тимура Шевелёва этот Новый год будет первым здесь. В детской деревне семейного типа он всего около месяца. А Данил Вигерич встречает здесь праздник уже пятый год. С теплотой рассказывает о традициях.

ДАНИЛ ВИГЕРИЧ, воспитанник детской деревни семейного типа

— Каждый год мы накрываем на стол. Готовим манты, запекаем курицу, готовим салаты. Наш самый любимый салат — селедка по шубой. До 12 мы кушаем, встречаем Новый год, потом нас поздравляет Президент. Потом мы все выходим на прогулку. Встречаем ещё салюты на улице.

В этом году Данил всем помогал и старался хорошо учиться, пишет он в своём письме Деду Морозу. Поэтому на Новый год попросил у него смарт-часы. Мечты детей должны сбываться. Всего сейчас в детской деревне семейного типа 36 ребят. Главная задача мам-воспитателей — создать условия максимально приближенные к семейным.

АСЕМ ЕЛЕУСИЗОВА, психолог детской деревни семейного типа

— Мы изучаем личное дело и потом индивидуально с мамами-воспитателями отрабатываем моменты травм. 3.06 Из 36 детей у нас сейчас 4 ребенка в статусе сироты и 32 ребенка — это дети, которые остались без попечения родителей. 5.11 С 2020 года я веду школы приемных родителей. Основная задача — обучить кандидатов, которые хотят принять деток в семью.

В этом году 12 ребят отправились в семьи. Один ребёнок вернулся в кровную семью и 11 — взяли под опеку.

