Как будет ходить общественный транспорт в праздничные дни? 

В новогодние праздники общественный транспорт изменит часы работы. 31 декабря автобусы и маршрутки будут курсировать только до 8 часов вечера.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— 1 января работа начинается с 10 утра. Интервал между автобусами будет 15-20 минут. Со 2 января работа общественного транспорта начинается с 7:30 утра. Это на час позже обычного графика. С 3 января все маршруты будут осуществлять деятельность согласно обычному графику. Это с 6:30 до 21:30.