В ближайжие 5 лет в Казахстане увеличат базовую пенсию. Об этом на заседании Правительства рассказала министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова. Также, увеличится размер масимального дохода, используемого для расчёта размера трудовой пенсии, с 46 до 55 МРП или до 70 от средней заработной платы. Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Кроме того, внесли изменения по расширению прав вкладчиков по управлению своими активами. Так, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья.

Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей наколенной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк

ТАМАРА ДУЙСЕНОВА, министр труда и социальной защиты населения РК