Систему автоматического расчёта расценок на ремонт автодорог внедрят в РК

Систему автоматического расчёта расценок на ремонт автодорог планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Специалисты АО «КаздорНИИ» по заказу Комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития РК продолжают работы над созданием цифровой сметной системы. Программа призвана сделать расчеты более точными и ускорить составление финансовых документов, определяющих стоимость выполнения тех или иных работ. Другая важная цель — исключение влияния человеческого фактора и снижение коррупционных рисков при формировании расчетов заказчиками или подрядчиками дорожного ремонта. Работы над данной программой ведутся с 2019 года.