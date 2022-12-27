Новая социальная услуга доступна на портале eGov.kz 

На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov mobile доступна новая услуга по назначению социальных выплат для людей с особыми потребностями. Теперь нет необходимости собирать кипу бумаг и справок для подачи заявки на необходимую выплату. Удобства и преимущества новой услуги в том, что все данные о заявителе подтягиваются автоматически из базы данных государственных органов. Ранее аналогичная услуга оказывалась только в ЦОНах и подразделениях медико-социальной экспертизы на бумажном носителе. Это занимало много времени и создавало неудобства при оформлении пособий. Теперь срок оказания услуги составляет 8 рабочих дней. Кроме того, она доступна в мобильном приложении eGov mobile в разделе «Льготы, пособия и пенсии».