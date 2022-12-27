М.Тасмаганбетов: «СКО заняла 2 место в рейтинге по доступности качественного образования»

2022-ой прошёл под эгидой Года детей. Напомню, его инициатором выступил глава государства. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения — это общенациональная задача. В СК под открытым небом проживают более 139 тысяч детей. Эти цифры привёл журналистам первый заместитель акима области на брифинге. Также Марат Тасмаганбетов подвёл итоги уходящего года и рассказал о планах.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО

— «Особое внимание уделяется детям из социально-уязвимых категорий. Сегодня получают помощь от государства более 10 тысяч детей, или 15% школьников, 467 или свыше 4% студентов колледжей. По госзаказу учатся свыше 8,5 тысяч или 80% студентов колледжей. Для выпускников 9 классов на 2022-2023 учебный год в организации ТиПО увеличен госзаказ на 300 мест. Гарантированными социальными пакетами обеспечено 2256 детей на сумму 95,2 млн тенге. В области 100% охвачены горячим питанием дети социально-уязвимых категорий».

По поручению Президента, в стране разработали национальный проект «Комфортная школа». В результате в нашей области построили 4 новые школы. Сейчас возводят ещё две на 720 мест в Тайыншинском районе. Появятся учебные заведения и в областном центре.

МАРАТ ТАСМГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО

— До 2025 года по национальному проекту «Комфортная школа» в Петропавловске будут введены 4 школы на 3,3 тыс. мест. За 4 года отремонтировали 327 объектов образования. Это позволило обновить 70% школ области и создать комфортные и безопасные условия обучения для более 40 тысяч школьников. Все эти меры дают нам результат. Наш регион занял 2 место в рейтинге Министерства просвещения по доступности качественного образования».

Большое внимание уделяют не только среднему образованию, но и профессиональному. В это направление вливают немалые инвестиции. К примеру, осенью в Имантау-Шалкарской зоне открыли высший многопрофильный колледж, где готовят специалистов в сфере туризма. На реализацию проекта направили более 400 млн тенге. Открываются в области и филиалы зарубежных университетов.

МАРАТ ТАСМГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО

— «Стартовала программа двудипломного образования совместно с Университетом Аризоны. По новой международной программе распределены 155 специальных государственных грантов. Это дает возможность нашей молодежи получить лучшее мировое образование, а региону стать центром притяжения молодежи».

Проводят большую работу и по линии здравоохранения. Например, в многопрофильной детской областной больнице функционирует центр восстановительного лечения и медицинской реабилитации. Что касается детей с ограниченными физическими возможностями, то для них работают 3 психолого-медико-педагогические консультации. Специальной поддержкой там охвачено порядка 2,5 тысяч североказахстанских ребят.