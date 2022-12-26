Главную елку области зажгли в Петропавловске

На главной площади областного центра засияла разноцветными огнями 30-метровая елка. Чтобы стать свидетелями этого праздничного события, сотни горожан, собрались возле этой красавицы.

Старт праздничным мероприятиям дан. Посмотрел церемонию зажжения огней на елке и специальный праздничный концерт вместе с петропавловцами и гостями областного центра глава региона Айдарбек Сапаров.

Своим эффектным появлением удивила гостей команда «Вело Петро», велосипедисты — любители по новогоднему украсили себя и свои велосипеды. В этот вечер они совершили пробег по улице Конституцити.

Алексей Лазаренко:

— «У нас своя вело группа в Петропавловске, мы вело активисты, собираемся вместе катаемся в походы ходим, и вот на новый год сами развлекаемся и людей веселим».

Желающих повеселиться с аниматорами, сделать памятное фото, преодолеть ледовый лабиринт или скатиться с горки нашлось немало. Гости праздника остались довольны и охотно делились впечатлениями.

— «Да, все хорошо, супер, отлично отдохнули с ребенком, скатились с горки».

— «Все отлично, все классно, новый аким области молодец».

-«Ну, да, мне все очень нравится, все проходит замечательно».

До нового года остались считанные дни. Горожане и гости областного центра провожая этот год, благодарят его за все хорошее, и с надеждой ждут новый. Считается, что это принесет им удачу в будущем.