В Петропавловске проходит молодёжная хоккейная лига

На лёд вышли молодёжные хоккейные клубы «Qulager» и «Барыс Жас». Первый тайм выдался напряжённым. Соперники сильные, друг другу не уступают. Каждый из хоккеистов ищет возможность забить шайбу в соседние ворота. Её ждать как игрокам, так и зрителям пришлось не долго. Первый гол забили хозяева льда.

На 14-ой минуте ответный гол забили астанчане. Тем самым, сравняли счёт. До конца тайма обе команды пытались вырвать победу друг у друга. Однако, игра завершилась ничьёй. Счёт — 1:1. Первый тайм для команды, признаётсяя Данила Букарь, выдался сложным.

ДАНИЛА БУКАРЬ, нападающий ХК «Qulager»

— «Игра тяжелая. Давно не играли. Первый период тяжело провели. Команда соперников быстрая. Стараемся держаться».

В этом хоккеистов поддерживают болельщики и ждут ….

— Хорошей игры, честной. Ну, и победы.

— Игра хорошая. Болею за Кулагер. Надеюсь, что наши одержат победу».

Наша молодёжная сборная показывает хороший результат. Во второй тайме североказахстанцы сумели себя проявить. Итог — 3:1.

Второй матч обеих сборных состоится завтра, 27 декабря.