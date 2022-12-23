На территории петропавловского молочного завода прошли пожарно-тактические учения

На территории петропавловского молочного завода ТОО «Eurasian milk» прошли пожарно-тактические учения. По сценарию, в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание тары готовой продукции в промышленном холодильнике с последующей разгерметизацией системы охлаждения регистров. Особенность работы была в том, что возникла утечка аммиака и огонь распространился по всей площади камеры, говорят пожарные. В результате выброса ядовитых веществ возникла угроза жизни персоналу и соседним предприятиям. В тушении пожара задействовали 25 человек личного состава, 8 единиц основной техники и 2 единицы специальной. Пожарные с задачей справились.

РЕНАТ АЙТПИШЕВ, заместитель начальника СПЧ №2 г.Петропавловска

— Подали две автолестницы для орошения облака, чтобы аммиак не ушёл в атмосферу, остальные действия личного состава направлены на предотвращение распространения огня и защиту резервуаров хранения аммиака. Здесь 48 тонн находится. Работало 2 ствола СПРУ для охлаждения.

