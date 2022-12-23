21 нетрезвого водителя задержали в Петропавловске за 6 дней

21 нетрезвый водитель за шесть дней. Таковы итоги оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель».

Сотрудники батальона патрульной полиции Петропавловска задержали 38-летнего жителя Карагандинской области. Он управлял автомашиной «BMW» в состоянии наркотического опьянения. Его остановили вечером на объездной дороге в северной части города. Медицинское освидетельствование показало, что водитель управлял авто в состоянии наркотического опьянения. Также выяснилось, что он находился за рулем, не имея права управления транспортными средствами. В отношении мужчины составили протокол по части 6 статьи 608 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Григорий Тыш — заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП СКО:

— «С учетом погодных условий необходимо всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, скоростной режим, правила маневрирования, а также необходимую дистанцию»

С 16 декабря полицейские зафиксировали 1510 нарушений Правил дорожного движения. Из них 105 фактов превышения скорости, 89 — управления транспортными средствами без документов, 43 факта управления транспортными средствами, не прошедшими технический осмотр. Также за неиспользование ремней безопасности к ответственности привлекли 156 водителей и 121 — за пользование телефоном за рулем. Больше всего нарушений выявлено со стороны пешеходов — 184.