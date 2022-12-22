Нурсултан Жакупов и Данияр Жарасов вернулись на Родину с победой

Это дань уважения чемпионам Азии по кикбоксингу. Несмотря на холодную погоду, фанаты, родственники и друзья пришли на вокзал, чтобы встретить наших кикбоксеров Нурсултана Жакупова и Данияра Жарасова. Нурсултан Жакупов в спорте более 10 лет. В Таиланде наш земляк провел 3 боя и вышел в финал.

Нурсултан Жакупов — чемпион Азии по кикбоксингу

— На чемпионате Азии провел три боя, все три боя были тяжелые, финальный поединок состоялся с представителем Индии, одержал победу уже во втором раунде, ударом по корпусу. Сборы прошли отлично, на каждый бой настраивался как на последний, постоянно были на связи с тренером.

Данияр Жарасов завоевал бронзовую медаль для нашей области. На чемпионате Азии в последнем бое он проиграл филиппинцу в весовой категории 54. Наши спортсмены несколько дней не могли привыкнуть к климату другой страны.

ДАНИЯР ЖАРАСОВ — бронзовый призер чемпионата Азии по кикбоксингу

— На этих соревнованиях провел три боя, все бои были хорошие, соперники были сильные, неслабые, перед этим была подготовка с национальной сборной. В дальнейших планах — хорошая физическая подготовка, и настрой на чемпионат мира, который пройдет в следующем году.

В соревнованиях по кикбоксингу, прошедших в Таиланде, приняли участие около 400 кикбоксеров из 22 стран мира. Адиль Нуржаупов, старший тренер СКО по кикбоксингу, сказал, что гордится нашими спортсменами. В настоящее время тренирует Нурсултана Жакупова.

Адиль Нуржаупов — старший тренер СКО по кикбоксингу

— Для нашей области этот год заканчивается отлично. Подготовку к бою мы начали еще осенью, наши спортсмены прошли два этапа сборов, первым тренером Нулсултана Жакупова был Виктор Славный. Сейчас он является членом спортивного клуба «Кызылжар Арландар». В 2017 году он выиграл чемпионат мира в Венгрии

Сборная Казахстана завоевала 21 золотую медаль и заняла 1-е место в общем зачете.