ЖИТЕЛЬ СКО ОТКРЫЛ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПО ПРОДАЖЕ НАРКОТИКОВ

Североказахстанские полицейские ликвидировали очередной «веб-магазин» по продаже синтетических наркотиков. Задержан 25-летний горожанин.

ЛЮФТ:

— Также в правом кармане жилета обнаружен зиплок с веществом растительного происхождения. Оперативное видео обыска по магазину.

Молодой человек подозревается в том, что являлся закладчиком и администратором «магазина» в мессенджере «Telegram» и занимался распространением «синтетики» на территории Петропавловска.

ЛЮФТ :

— Что за свёртки? — Свёртки мои. — Как они тут оказались? — У меня точно такая же есть, по ошибке закинул. — Что в свёртках? — То же самое вещество. — Какое? — Спайс

По месту жительства и в «закладке», найденной при проверке показаний, непроданными остались 5,32 грамма вещества, которое, согласно заключению экспертизы, является, так называемым, «спайсом». Полицейские напоминают: для синтетических наркотиков особо крупный размер начинается уже от 1 грамма. Также изъяты весы и упаковочный материал, доказательства причастности к деятельности «магазина» в мессенджере «Telegram»,

ИВАН ТЕРЗИДИ, начальник УПН ДП СКО:

— По месту проживания задержанного было обнаружено и изъято 5 свёртков с наркотическим веществом спайс, упаковочный материал, весы, сотовые телефоны и банковские карты. Также аналогичный свёрток был изъят в ходе проверки и уточнения показаний на месте задержанного. Его деяния квалифицируются по ст. 297 ч. 3 УК РК — незаконное приобретение и хранение в целях сбыта психотропных веществ посредством использования электронных ресурсов.

С начала года в области выявлены 74 факта сбыта наркотиков.