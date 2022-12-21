Вице-министр национальной экономики Абзал Абдыкаримов посетил СКО

Это «сердце» акционерного общества «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Энергия, вырабатываемая в Петропавловске, распределяется на подстанции в городе и 8 районах региона. Их название отображаются здесь. Специалисты круглосуточно следят за всеми показателями. С их работой ознакомился вице-министр национальной экономики Абзал Абдыкаримов. Он приехал в северный регион с рабочей поездкой.

АНАТОЛИЙ КАЗАНОВСКИЙ, генеральный директор АО «СК РЭК»:

— 163 тысячи потребителей. Из них 157 тысяч физических лиц, 6700 — юридических. 32 план 00:14 Общий износ на сегодняшний день по сетям 33 план 59,7%. Ожидаемый по итогам этого года 81,7%.

Анатолий Казановский отметил, что 100% износ сетей произойдет в 2030 году. На решение проблемы нужны миллиарды тенге. Второй острый вопрос — нехватка кадров. Сегодня компании требуется 200 специалистов. А не идут в нее из-за низкой заработной платы. В среднем она составляет чуть больше 100 тысяч тенге.

АБЗАЛ АБДЫКАРИМОВ, вице-министр национальной экономики РК:

— Тариф будет рассмотрен, пересмотрен в сторону повышения и банки второго уровня это увидят. С этой стороны виды деятельности расширим по электропередачи. Я думаю, что возможности появятся в первом полугодии.

Что касается размера заработной платы, то ее возможное увеличение будет рассмотрено на уровне Правительства, отметил Абзал Абдыкаримов.

Из областного центра вице-министр отправился в Аккайынский район. Там он посетил Аралагашскую среднюю школу имени Каирбека Оразова. В ней обучаются 77 человек.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— Мы бесплатно кормим детей за счет сельхозтоваропроизводителей. Этой школе уделяет внимание Иван Зенченко. В районе бесплатно кормят около 1600 детей, обучающихся с 0 по 4 классы.

После сельской школы вице-министр национальной экономики посетил недавно открытую бройлерную птицефабрику. В следующую пятницу готовая продукция предприятия отправится на полки магазинов.

БЕРИК АКМУРЗАЕВ, директор ТОО «Северный бройлер», Аккайынский район:

— Местный рынок, Кокшетау. Мне пока этого хватает. А дальше увеличение будет, если дилеры с других регионов будут приходить.

Абзал Абдыкаримов также побывал в ТОО «Иван Зенченко» близ села Ленинского. Численность молодняка составляет 1700 голов. Из них 860 доят 3 раза в день. Молоко отправляют на переработку в Петропавловск.

Во время рабочей поездки вице-министр нацэкономики встретился и с жителями Ленинского.

АБЗАЛ АБДЫКАРИМОВ, вице-министр национальной экономики РК:

— В прошлом году на программу «Ауыл — ел бесігі» было выделено 98 млрд тенге. В этом году эта сумма увеличилась на 30 млрд тенге.



Сельчане обеспокоены оттоком жителей. Этот процесс провоцирует нехватку специалистов в разных сферах.

РАМИЛЬ ГУБАЙДУЛЛИН, житель с.Ленинского, Аккайынский район:

— Сейчас действует программа «С дипломом в село». Будет ли она расширена в нашу пользу?»

АБЗАЛ АБДЫКАРИМОВ, вице-министр национальной экономики РК:

— Мы в этом году часть денег предусмотрели. В следующем году мы будем работать над тем, если доходная часть бюджета позволит, мы рамках уточнения бюджета, конечно, будем увеличивать необходимые средства.

Звучали на встрече и вопросы, связанные с низкой оплатой труда в селах. Вопрос повышения базовой заработной платы сейчас рассматривается Министерством труда и социальной защиты населения, отметил Абзал Адбыкаримов.