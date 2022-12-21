22 декабря в РК отмечают день архивиста. Праздник новый, его учредили в 2020-м году. Дату выбрали не случайно. Именно 22 декабря в 1998 году впервые в стране был принят закон о Национальном архивном фонде. В честь знаменательной даты в областном центре провели торжественное собрание.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Ваша работа в нашей области одна из образцово-показательных, она далеко ушла. Вы в науке, в воспитательном процессе с учениками и студентами. Мы это все видим, поощряем и приветствуем. Большая работа проделана по реабилитации жертв политических репрессий. Это поистине сегодня восстанавливается историческая справедливость по отношению ко всем категориям жертв политических репрессий советского периода.

Свыше 1 млн 700 тысяч единиц хранения находятся в 15-ти архивах северного региона. Две трети удалось собрать за последние 30 лет. Каждый документ представляет особую ценность не только для отечественных, но и для зарубежных исследователей. За многолетний и плодотворный труд в архивной сфере медалью «Еңбек даңқы» была награждена директор Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликова.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Наш архив имеет вековую историю. Следующий год это столетие архивной службы Северо-Казахстанской области. 2:21 Мы храним уникальные документы середины 19-го века. А копии документов в рамках программы «Архив 2020-2025» мы храним документы 18-го века времени правления Абылай хана. На плечах наших архивистов лежит огромная работа, миссия — сохранение и умножение историко-культурного наследия нашей страны, нашего народа.



В честь дня архивиста награды получили несколько десятков работников сферы.