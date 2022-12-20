Выборы депутатов Сената назначены на 14 января 2023 года

Выборы депутатов Сената в Казахстане назначены на 14 января 2023 года. Указ об этом подписал глава государства. От северного региона будет избран один кандидат.

АСКАР САКИПКЕРЕЕВ, председатель избирательной комиссии СКО:

— С 29 ноября по 14 декабря прошло выдвижение кандидатов в депутаты Сената Парламента. По области свои кандидатуры выдвинули 5 человек, все они в порядке самовыдвижения. Среди кандидатов двое мужчин и трое женщин.

В числе кандидатов в депутаты Сената Председатель Правления АО «СПК «Солтүстік» Жаксылык Исдаулетов, секретарь Петропавловского городского маслихата Арман Бердагулов, директор филиала Академии государственного управления при президенте РК по СКО Лаура Каиржанова, председатель Мамлютской районной избирательной комиссии Данголе Могунова, председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Гульмира Каримова. Все они являются членами партии AMANAT.

АСКАР САКИПКЕРЕЕВ, председатель избирательной комиссии СКО:

— Всем кандидатам были выданы подписные листы для сбора подписей выборщиков. 12 декабря все подписные листы сданы в областную избирательную комиссию. Ею осуществлена проверка достоверности собранных подписей, с привлечением сотрудников миграционной полиции, а также криминалиста ДП СКО. Было проверено 154 подписи выборщиков. Все они являются достоверными.

В соответствии с законодательством кандидат вправе иметь по одному доверенному лицу в каждом районе и городе.

АСКАР САКИПКЕРЕЕВ, председатель избирательной комиссии СКО:

— Зарегистрирован 1 кандидат в депутаты Сената. Процесс регистрации кандидатов продлится до 18 часов 24 декабря. После завершения процесса регистрации кандидаты в депутаты Сената смогут приступить к предвыборной агитации, которая продлится до 00.00 часов 13 января. На предвыборную агитацию каждому кандидату ЦИК установлен размер расходов покрываемый из средств республиканского бюджета, который составляет 550 тысяч тенге.

По состоянию на 20 декабря зарегистрированы 70 доверенных лиц кандидатов в депутаты Сената Парламента. Они будут помогать им в проведении избирательной кампании и вести предвыборную агитацию.