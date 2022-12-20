Пожарные и полицейские провели совместный рейд

Городское управление по чрезвычайным ситуациям совместно с профильным департаментом и местной полицейской службой провели совместный рейд. Начали его с объезда городских улиц. Нередко, когда огнеборцы спешат на вызов, они сталкиваются с тем, что встречный транспорт их не пропускает. Произошло это и во время рейда. Стражи порядка выписали очень спешащему водителю административный протокол. Рейд продолжился во дворе одной из многоэтажек по улице Ульянова.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— Особенно в вечернее время, когда все приезжают с работы, т.е. после некоторые ставят машины близко между домами, где-то ставят под уклоном. Пожарные автоцистерны, автолестницы не могут подъехать к очагу возгорания. Пожарному подразделению приходится останавливаться за 50-100 метров от очага возгорания.

Из-за таких ситуаций пожарные тратят драгоценное время, вместо того, чтобы сразу приступить к своей работе.

ДАНИЭЛЬ САРКИСЯН, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— Сотрудниками управления на еженедельной основе проводятся профилактические беседы с председателями КСК, с председателями ОСИ многоквартирных жилых домов. Каждый житель, каждый председатель жилого дома должен для себя знать, что подъездные пути пожарной техники должны быть в зимнее время очищены от снега, также находиться в исправном состоянии. Есть факт загромождения подъездных путей с помощью шлагбаумов.

Еще одно препятствие, с которым в городских дворах сталкиваются огнеборцы, это бетонные плиты. Из некоторых кубиков они исчезли, но пока не из всех, отмечают пожарные.

